Atlético de Madrid vence Betis e retoma terceira colocação do Espanhol

O Atlético de Madrid venceu o Betis por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, e retomou a terceira colocação do Campeonato Espanhol. O time visitante foi a 33 pontos e se manteve dois à frente do Real Madrid, que no sábado havia roubado provisoriamente o terceiro lugar após golear o Sevilla por 5 a 0, em casa. O Betis está em 11º, com 18.

Saul Ñíguez marcou o gol da vitória aos 30 minutos do primeiro tempo. O croata Sime Vrsaljko cruzou rasteiro da direita, a bola passou por toda a área do Betis e o meio-campista apareceu na segunda trave para marcar de carrinho.

Depois, então, o Atlético de Madrid conseguiu sustentar a vantagem e assegurar o triunfo, mesmo sem poder contar com Griezmann e Juanfran, ambos lesionados. Para isso, contou com a segurança do seu sistema defensivo para barrar os avanços do Betis, que apostou, sem sucesso, nos cruzamentos para tentar igualar o placar.

O Barcelona lidera o Espanhol com 36 pontos e pode abrir vantagem ainda maior, pois jogará neste domingo, às 17h45 (de Brasília), contra o Villarreal, fora de casa, no complemento da 15ª rodada da competição.

O Atlético de Madrid volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Alavés, que vive mau momento e ocupa a zona de rebaixamento, em 18º lugar. O Betis jogará apenas na segunda-feira, dia 18, contra o Malaga, o 19º colocado, fora de casa.