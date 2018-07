Atlético de Madrid vence Celta e retoma liderança do Espanhol

O Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, e retomou a liderança do Campeonato Espanhol. Com a vitória, o time visitante foi a 44 pontos e agora está dois à frente do Barcelona, o segundo colocado. Os anfitriões estão em quinto, com 31.

Anthony Griezmann e Yannick Ferreira-Carrasco marcaram os gols da partida que deixam a equipe próxima do simbólico título do primeiro turno. O Barcelona tem um jogo a menos e ainda tem chance de ter uma campanha melhor no turno. O Celta desperdiçou a chance de encostar no grupo que garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Terminou o primeiro turno a oito pontos de distância do Villarreal, o quarto colocado.

Outros dois jogos finalizaram a 19ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo. O Eibar venceu o Espanyol em casa por 2 a 1, com gols de Takashi Inui e Borja Baston. Joan Jordan descontou. O resultado levou o time da casa para a sexta colocação com 30 pontos. Os visitantes estão em 13º, com 21.

O Las Palmas ficou no 1 a 1 com o Málaga, em casa. Tana abriu o marcador para os anfitriões, mas Roque Santa Cruz deixou tudo igual. O Las Palmas é o 16º no Espanhol com 18 pontos, enquanto o adversário é o décimo, com 24.