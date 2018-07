Atlético de Madrid vence e afunda Villarreal no Espanhol O Atlético de Madrid encerrou neste domingo uma sequência de três tropeços consecutivos no Campeonato Espanhol. Em partida válida pela 18ª rodada da competição, a equipe dirigida pelo argentino Diego Simeone se impôs no Estádio Vicente Calderón e derrotou com facilidade o Villarreal por 3 a 0, com um dos gols da partida sendo marcado por Diego.