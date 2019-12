Atlético de Madrid vence e aproveita tropeços para atingir 4º lugar no Espanhol

O Atlético de Madrid voltou a figurar na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa através do Campeonato Espanhol. Neste sábado, em duelo válido pela 17ª rodada, derrotou o Osasuna por 2 a 0, com seus gols sendo marcados na etapa final do confronto no Estádio Wanda Metropolitano.

O triunfo levou o Atlético aos 29 pontos, em quarto lugar, se aproveitando dos empates de Real Sociedad e Athletic Bilbao neste sábado. Mas para seguir no G4, precisará que o Getafe não vença o Valladolid, em casa, neste domingo. Já o Osasuna parou nos 23 pontos, na décima posição.

O Atlético vinha de três tropeços no Espanhol, com dois empates e uma derrota nesse jejum. E tendo o zagueiro brasileiro Felipe como titular, só foi definir seu triunfo no segundo tempo. Aos 22 minutos, após cruzamento de Trippier, Morata cabeceou para as redes. E a vitória foi sacramentada aos 30, com o gol de Saúl Ñíguez.

Em outro jogo disputado neste sábado, o Athletic Bilbao não conseguiu sair do 0 a 0 com o Eibar, no San Mames. O resultado deixou o time do País Basco na sétima posição, com 27 pontos. Já o Eibar é apenas o 16º, com 16.