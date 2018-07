Atlético de Madrid vence e assegura vice-liderança do Espanhol, mas amarga baixa Com um gol marcado por Antoine Griezmann já aos 3 minutos do primeiro tempo, o Atlético de Madrid venceu o Espanyol por 1 a 0, neste sábado, em casa, e assegurou a vice-liderança do Campeonato Espanhol até o término desta 13ª rodada.