Atlético de Madrid vence e evita que Barça abra distância

O Atlético de Madrid venceu o Valencia por 3 a 1 neste domingo, fora de casa, e não deixou o Barcelona abrir uma vantagem ainda maior na liderança do Campeonato Espanhol. Com o resultado, os visitantes permanecem na vice-liderança com 64 pontos, quatro à frente do Real Madrid e oito atrás do time catalão, que também neste domingo passeou diante do Eibar com uma goleada por 4 a 0. O Valência é o 11º, com 34 pontos.

A vitória da equipe madrilenha começou a ser construída com um gol de Griezmann aos 24 minutos do primeiro tempo. Os donos da casa responderam quatro minutos mais tarde e igualaram o marcador com Cheryshev.

Na etapa final, Fernando Torres voltou a deixar os visitantes em vantagem. Faltando dez minutos para o término da partida, o Valencia ficou com um a menos por causa da expulsão do brasileiro Aderlan Santos. O Atlético aproveitou a vantagem e ampliou o placar aos 40 com Ferreira-Carrasco.

Outros dois jogos fecharam a 28ª rodada da competição neste domingo. Fora de casa, o Athletic Bilbao bateu o Sporting Gijón por 2 a 0, com gols de Etxebarria e Oscar de Marcos. O resultado levou os visitantes para a zona de classificação da Liga Europa, em sexto lugar, com 44 pontos. O Gijón é o penúltimo, com 24.

O Real Sociedad empatou em 1 a 1 com o Levante, em casa. Diego Reyes abriu o placar para o time anfitrião. O empate dos visitantes veio com gol do brasileiro Deyverson. O resultado deixou o Real Sociedad em nono lugar, com 35 pontos, e o Levante na lanterna, com 21.