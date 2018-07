Atlético de Madrid vence e garante vantagem no 2º lugar

O resultado deixa o Atlético de Madrid com 53 pontos, sete à frente do Real Madrid, que entrará em campo ainda neste domingo e pode retomar a diferença anterior de quatro pontos caso vença o Rayo Vallecano. O líder disparado do Espanhol é o Barcelona, com 65 pontos.

Contra o Valladolid, o Atlético de Madrid voltou a ganhar fora de casa depois de três meses. A dupla de atacantes Falcao Garcia e Diego Costa desequilibrou. Após uma espalmada do goleiro Hernandéz, Falcao aproveitou o rebote e marcou logo nos 10 minutos do primeiro tempo, contabilizando 20 bolas na rede neste Espanhol.

Na segunda etapa, depois de uma cabeçada de Falcão, a bola sobrou na área para o brasileiro Diego Costa, que acertou a rede livre de marcação aos 8 minutos. Cristián Rodríguez fechou o placar para o time de Madri aos 44, faltando pouco para o encerramento da partida.

O Valladolid agora é o 12º, com 30 pontos. A equipe encara no próximo fim de semana o Rayo Vallecano fora de casa. Já o próximo adversário do Atlético de Madrid será o Espanyol.

Em outro jogo encerrado há pouco tempo no Espanhol, o Valencia venceu o Mallorca por 2 a 0, em casa, e ficou sozinho na quinta posição da tabela, agora com 40 pontos. O resultado deixou o rival estacionado na 19.ª e penúltima posição da tabela, com 18 pontos, dois atrás do Celta, que encabeça a zona de descenso.

Ricardo Costa, aos 15 minutos do segundo tempo, e Soldado, aos 36 da mesma etapa, decretaram o placar do confronto do jogo disputado no Estádio Mestalla.