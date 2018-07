Atlético de Madrid vence e mantém 100% no Espanhol

VALLADOLID - O Atlético de Madrid segue na cola do Barcelona no Campeonato Espanhol e neste sábado manteve os 100% de aproveitamento na competição. Mesmo atuando fora de casa, a equipe da capital derrotou o Valladolid por 2 a 0, chegou à quinta vitória e manteve-se com a mesma pontuação do rival catalão. O brasileiro Diego Costa deixou sua marca e fez o segundo, depois Raúl Garcia abriu o placar.

Atlético de Madrid e Barcelona têm 15 pontos, mas os catalães levam vantagem no saldo de gols e, por isso, lideram. Na próxima rodada, o time madrilenho terá pela frente o Osasuna, em casa, na terça-feira. Já o Valladolid, 14.º colocado, com quatro pontos, pega o Levante, fora de casa, também na terça.

Depois de um primeiro tempo em branco, o Atlético de Madrid abriu o placar aos dez minutos da etapa final em toque de cabeça de Raúl Garcia, de costas, que encobriu o goleiro adversário. Aos 26, Diego Costa foi lançado em velocidade, arrancou e tocou na saída do goleiro para selar a vitória.