Atlético de Madrid vence e mantém caça ao Barcelona

Adrián López e o turco Arda Turan marcaram os gols do time madrilenho e definiram o placar já no primeiro tempo. O primeiro saiu aos 24 minutos e o segundo aconteceu aos 43. Com a derrota, o Getafe ficou na 14.ª posição da tabela, com apenas 13 pontos.

O brasileiro Miranda esteve em campo na zaga do Atlético de Madrid e ajudou a sua equipe a vencer o penúltimo confronto desta 11.ª rodada do Espanhol, que ainda contará com a partida entre Levante e Real Madrid a ser finalizada neste domingo.