Atlético de Madrid vence e pressiona líderes do Espanhol

Na luta para defender o seu título do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid cumpriu a sua tarefa na abertura da 17ª rodada. Neste sábado, no Vicente Calderón, o time derrotou o Levante por 3 a 1, marcando todos os seus gols de cabeça, sendo dois deles de Antoine Griezmann, e colocou pressão nos primeiros colocados Real Madrid e Barcelona.

A vitória levou o Atlético de Madrid aos 38 pontos, na terceira colocação, atrás do Real, com 39, e do Barça, que também soma 38 e leva vantagem nos critérios de desempate. Ambos os rivais só vão entrar em campo neste domingo. Já o Levante, na luta contra o rebaixamento, está com 15 pontos, na 15ª colocação, mas pode ser ultrapassado por Almería, Deportivo La Coruña e Granada na sequência da rodada.

Neste sábado, o Atlético de Madrid começou a definir a sua vitória logo aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Griezmann abriu o placar com um gol de cabeça. E o atacante francês voltou a marcar no começo da segunda etapa, aos dois minutos, novamente em um cabeceio, fazendo 2 a 0.

O Levante diminuiu a vantagem do time da casa aos 17 minutos, com o marroquino El Zhar, mas voltou a ser vazado no final da partida. Dessa vez, o gol foi marcado pelo uruguaio Godín, também de cabeça, aos 37 minutos, para a alegria do recém-contratado Fernando Torres, que acompanhou a partida das tribunas do Vicente Calderón.