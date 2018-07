Atlético de Madrid vence e tem vantagem na Copa do Rei

MADRI - Se Diego Costa segue no seu jejum de gols, que já dura seis jogos, pelo menos a bola levantada na área segue sendo certeza de sucesso para o Atlético de Madrid. Nesta quinta-feira a equipe da capital espanhola conseguiu mais uma vitória pelo alto, ao fazer 1 a 0 no Athletic de Bilbao, no Vicente Calderón, na partida de ida das quartas de final da Copa do Rei.

Até aqui, o Atlético fez seis gols em 2014. Desses, só um não foi numa bola levantada por Koke - diante do Málaga, na estreia da equipe no ano, o próprio jogador marcou com a bola rolando. Depois, nasceram de jogadas de escanteios batidos por Koke os gols do empate com o Valencia (1 a 1), da vitória contra a mesma equipe, pela Copa do Rei (2 a 0), e também do 1 a 1 frente ao Sevilla, domingo passado.

Nesta quinta-feira, diferente dos quatro gols anteriores, o levantamento não foi numa batida de escanteio, mas sim com a bola rolando. Aos 40 minutos, Koke levantou com perfeição na cabeça de Godin, que subiu no meio da zaga, na pequena área, e fez o único gol da partida.

Vice-líder do Espanhol, empatado com o Barcelona, o Atlético de Madrid joga pelo empate na volta contra o Bilbao, quarta-feira que vem, no Novo San Mamés. Desde que o estádio foi inaugurado, no início da temporada, porém, os bascos não perderam diante da torcida. Em 12 jogos, ganharam 10.