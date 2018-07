Atlético de Madrid vence Eibar e assume o 2º lugar do Espanhol

O Atlético de Madrid venceu o Eibar por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Espanhol com nove pontos, um a menos do que o líder Real Madrid. O Barcelona também tem nove pontos e pior saldo de gols, mas joga neste domingo contra o Levante e pode voltar para a primeira colocação.

Os destaques da partida foram o argentino Angel Correa e o espanhol Fernando Torres, que entraram apenas no segundo tempo. Eles marcaram e deram assistência. Primeiro, aos 20 minutos, Fernando Torres fez boa jogada e tocou para Correa, que limpou o goleiro e mandou para as redes. Aos 35, Correa avançou e lançou para Fernando Torres, que tocou na saída de Riesgo para garantir a vitória.

O Atlético de Madris volta a campo pelo Campeonato Espanhol na terça-feira, às 15 horas (horário de Brasília), quando recebe o Getafe. Na quarta, no mesmo horário, o Eibar, que ocupa a sexta colocação, encara o Levante fora de casa.

Em outro duelo neste sábado, o Valencia ficou no empate sem gols com o Bétis, em casa. O resultado deixou os anfitriões na sétima colocação do Espanhol, com seis pontos, enquanto os visitantes estão em nono, com cinco.