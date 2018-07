Atlético de Madrid vence em Eibar e ganha moral para o clássico

Pouco depois de o Real Madrid golear a Real Sociedad, o Atlético de Madrid também fez a parte dele pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogando em um campo repleto de lama em Eibar, o time de Diego Simeone ganhou dos donos da casa por 3 a 1 e ganhou moral para o clássico do próximo sábado, contra o Real, no Vicente Calderón.

O resultado levou o Atlético aos mesmos 47 pontos que o Barcelona, de quem perdeu no meio da semana, sendo eliminado da Copa do Rei. A equipe catalã, entretanto, ainda joga por esta 21.ª rodada. O Real Madrid soma 51 e tem um jogo atrasado por fazer: pega o Sevilla, na quarta-feira que vem.

Dupla de ataque titular, Griezmann e Mandzukic brilharam. O francês fez o primeiro, aos 7 minutos, num chute cruzado, após receber passe de Raúl Garcia. Depois, as 23, Griezmann deu a assistência para o croata ampliar. Com 25 minutos já estava 3 a 0, uma vez que Mandzukic voltou a marcar, aproveitando falha da zaga.

O Eibar, que faz boa campanha, ainda descontou no fim do jogo, com o italiano Piovaccari, de cabeça. Apesar da derrota, a equipe novata na primeira divisão ocupa o oitavo lugar.