Atlético de Madrid vence fora e avança na Liga dos Campeões; Bayern ganha outra

O Atlético de Madrid é o segundo time do Grupo A classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quinta-feira, a equipe espanhola assegurou a passagem de fase ao derrotar o Red Bull Salzburg por 2 a 0, na Áustria, com uma atuação eficiente, pois teve poucas oportunidades, mas as aproveitou diante de um adversário que o pressionou. Foi o mesmo placar do triunfo do Bayern de Munique, que já havia avançado, sobre o Lokomotiv Moscou, na Alemanha.

Atual campeão do torneio, o Bayern termina, assim, o Grupo A com 16 de 18 pontos possíveis. O Atlético foi o segundo colocado, com 9, enquanto o Salzburg, com 4, ficou na terceira posição e disputará a Liga Europa. Já o Lokomotiv Moscou terminou na lanterna, com 3.

Leia Também Após interrupção por racismo, PSG volta a campo e goleia Istanbul em jogo marcado por protestos

Na Áustria, o Atlético precisava do empate para avançar na Liga dos Campeões. Mas levou um susto logo no primeiro lance, quando Berisha acertou a sua trave. Foi um início de jogo difícil para o time espanhol, pressionado pelo Salzburg. O time só conseguiu equilibrar o duelo após os 20 minutos. E fez o seu gol aos 38, em uma jogada de bola parada. No lance, Carrasco cobrou falta e Hermoso mandou para as redes, de cabeça.

O cenário de maior volume de jogo do Salzburg não se alterou na etapa final. A equipe austríaca seguiu falhando nas finalizações e voltou a acertar um disparo na trave, dessa feita com Mwepu, de fora da área. E o Atlético mais uma vez marcou no fim. Dessa vez, o gol veio aos 40 minutos. Correa foi lançado na ponta direita e cruzou para Carrasco bater às redes: 2 a 0 e Atlético classificado.

Na Allianz Arena, os gols do triunfo do Bayern na despedida do Lokomotiv Moscou da Liga dos Campeões saíram no segundo tempo. E foram marcados por Niklas Süle, aos 18, e pelo camaronês Eric Maxim Choupo-Moting, aos 35 minutos.