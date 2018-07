Atlético de Madrid vence Liverpool na Liga Europa

O time espanhol conquistará vaga na grande decisão com um empate diante dos ingleses, no Estádio Anfield Road. Na final, a equipe terá pela frente o vencedor do confronto entre o Hamburgo e Fulham, que ficaram no 0 a 0 nesta quinta, na Alemanha.

Atlético e Liverpool entraram em campo nesta quinta sem seus principais atacantes: o argentino Sérgio Aguero, suspenso, e o espanhol Fernando Torres, lesionado. Contudo, os donos da casa contaram com o uruguaio Diego Forlán, que fez a diferença logo no início da partida.

Aos 8 minutos, Jurado, que substituiu Aguero, avançou pela esquerda e cruzou na área. Sem marcação, Forlán errou a primeira conclusão, de cabeça, mas acertou o pé na sequência e ainda viu a bola entrar lentamente no gol.

Após levar o gol, o Liverpool cresceu na partida e levou perigo ao gol dos donos da casa. Benayoun chegou a mandar a bola para as redes, mas o árbitro assinalou um impedimento duvidoso. Antes do intervalo, Gerrard fez boa jogada individual e finalizou na rede pelo lado de fora.

O Atlético voltou melhor no segundo tempo, com boas chances de gol, mas não conseguiu aumentar a vantagem para o jogo de volta. Forlán quase ampliou o marcador aos 8 minutos. E Simão Sabrosa mandou no ângulo esquerdo, mas parou nas mãos do goleiro do Liverpool.

Em Hamburgo, o time da casa dominou a partida desde o início, mas não conseguiu converter a posse de bola em gols. O Fulham chegou a ter boas chances na etapa final, mas também não conseguiu balanças as redes.