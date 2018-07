Atlético de Madrid vence no final e diminui diferença para o líder Barcelona

Foi na base do sofrimento, mas valeram os três importantes pontos para o Atlético de Madrid na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. Neste sábado, pouco depois do líder Barcelona tropeçar em casa e só empatar com o Celta, o clube de Madri recebeu a Real Sociedad, no recém inaugurado estádio Wanda Metropolitano, pela 14.ª rodada, e venceu de virada por 2 a 1, com um gol do atacante francês Antoine Griezmann aos 42 minutos do segundo tempo.

A vitória levou o Atlético de Madrid aos 30 pontos, agora seis a menos que o Barcelona. Entre os dois está o Valencia, que tem 31 e joga neste domingo contra o Leganés como visitante. A Real Sociedad, na busca por uma vaga em competição europeia, segue na sétima posição com 19 pontos, mas pode ser ultrapassado por outros cinco clubes até o final da rodada.

Em campo, o Atlético de Madrid mostrou dificuldades para transpor a defesa rival e sofreu com os contragolpes. Em um deles, o atacante Mikel Oyarzabal apareceu livre dentro da área e foi derrubado pelo goleiro Oblak. Na cobrança, o centroavante brasileiro Willian José (ex-Grêmio, São Paulo e Santos) fez o seu sexto gol no Campeonato Espanhol - o quarto em quatro jogos seguidos - e está a apenas três da melhor marca da carreira no futebol espanhol.

Foi somente depois do intervalo que o Atlético de Madrid conseguiu a reação e a vitória. Aos 18 minutos, o lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luis empatou ao receber cruzamento da direita, cortou para dentro e bateu sem defesa para o goleiro Rulli.

Na sequência, o arqueiro da Real Sociedad fez o que pôde com boas defesas para segurar o empate, mas ficou olhando a jogada do segundo gol do Atlético de Madrid, aos 42 minutos. Antoine Griezmann, principal estrela do Atlético de Madrid, apareceu bem na segunda trave após bola escorada do lado direito da área pelo meia espanhol Saúl, em jogada que teve participação de Filipe Luis.