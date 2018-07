Atlético de Madrid vence o Rubin Kazan, mas cai na Liga Europa

MOSCOU - Atual campeão da Liga Europa, o Atlético de Madrid está eliminado da briga pelo bicampeonato. Nesta quinta-feira, a equipe espanhola até venceu o Rubin Kazan, fora de casa, em Moscou, por 1 a 0, mas o resultado foi insuficiente para garantir a classificação às oitavas de final, uma vez que os russos haviam vencido na Espanha por 2 a 0.

Assim, acabou sendo decisivo o gol levado aos 49 minutos do segundo tempo na partida de ida. O árbitro havia marcado quatro minutos de acréscimo e o Atlético tinha um escanteio para bater. O goleiro Sergio Asenjo foi para a área, a zaga russa tirou e o Rubin Kazan marcou no contra-ataque, quando o relógio chegava quase aos 50.

Isso fez com que o time de Madri precisasse vencer por dois gols de diferença nesta quinta em Moscou - o Rubin abriu mão de atuar em Kazan por conta do frio extremo na cidade. Apesar de toda a pressão feita pelos espanhóis, eles só conseguiram um gol, com Falcao, após cruzamento de Adrian, a sete minutos do fim. Aos 44, Navas foi expulso, deixando os donos da casa com um jogador a menos.