Atlético de Madrid vence Real Sociedad no Espanhol

Com a boa vitória neste domingo, o Atlético de Madrid chegou aos 20 pontos e assumiu a sexta posição do Espanhol - o líder Real Madrid tem 32. O Real Sociedad, por sua vez, permanece com 16, brigando pelas posições intermediárias.

Contando com o apoio da torcida, o Real Sociedad começou melhor e abriu o placar com Llorente, aos 12 minutos do primeiro tempo. Mas a reação do Atlético de Madrid foi fulminante na etapa final. Primeiro, Forlán empatou aos 26. E aos 35, Aguero marcou o gol da virada.

Apenas dois minutos depois, o atacante argentino voltou a marcar para o time visitante. Rivas ainda descontou aos 41, mas Simão converteu cobrança de pênalti nos acréscimos e assegurou o triunfo do Atlético de Madrid.