Atlético de Madrid vence Valencia e se mantém em terceiro lugar no Espanhol

O time anfitrião saiu na frente do marcador com um gol de Martinez aos 32 minutos do primeiro tempo. O segundo veio oito minutos depois, com Carrasco. O Valencia descontou somente na etapa final. Aos 27 minutos, com Francisco Alcacer, de pênalti.

Com a derrota, o Valencia caiu para nona colocação, com 12 pontos. Na próxima rodada, a equipe tentará a reabilitação no sábado, contra o Levante, o atual penúltimo colocado. O Atlético jogará na sexta-feira, contra o Deportivo La Coruña, que está em sexto lugar, fora de casa.