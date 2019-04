Atlético de Madrid vence Valladolid em casa e adia título espanhol do Barcelona

Salvo por um gol contra do Valladolid, o Atlético de Madrid conseguiu vencer o time do ex-atacante brasileiro Ronaldo por 1 a 0, em casa, e não permitiu que o Barcelona conquistasse o Campeonato Espanhol de forma tão antecipada. A equipe catalã ainda entra em campo nesta 35ª rodada, também no sábado, às 15h45, e poderá garantir o título se vencer o Levante em casa.

Com o triunfo diante do Valladolid, os comandados de Diego Simeone chegam a 74 pontos, seis a menos que o líder. Se vencer o Levante, o Barcelona chegará a 83, a nove do Atlético, faltando três partidas para o fim do torneio. Assim, restarão exatamente nove pontos em disputa, mas o time de Lionel Messi e companhia leva a melhor no confronto direto, primeiro critério de desempate da competição, já que venceu a equipe da capital no segundo turno. A outra partida terminou empatada.

Como o placar sugere, o jogo foi difícil para o Atlético. Apesar de estar em seu estádio, o Wanda Metropolitano, o time de Madri sofreu. O primeiro tempo foi bastante pegado, com 17 faltas e quatro cartões amarelos para cada lado. Em termos de chances claras de gol, apenas uma para cada lado. Sergio Guardiola obrigou Oblak a salvar a equipe da casa, enquanto Antoine Griezmann tirou tinta da trave dos visitantes.

Na volta do intervalo, o atacante francês continuou comandando a busca do Atlético pelo gol. O time de Simeone intensificou a pressão e conseguiu inaugurar o marcador com um erro adversário. Aos 21 minutos, Saúl Ñíguez recebeu pela esquerda, cruzou para área e o zagueiro Joaquín Fernandez mandou contra o próprio patrimônio. 1 a 0 para o Atlético de Madrid.

Após o gol, os mandantes mantiveram o controle da partida. A equipe ainda pediu pênalti no fim do jogo, mas o juiz foi auxiliado pelo árbitro de vídeo (VAR) e não marcou nada. Antes do apito afinal, o Valladolid até ensaiou uma pressão, mas Oblak garantiu o triunfo para o Atlético com grande defesa em arremate de Miguel De La Fuente.

Na outra partida deste sábado, o Athletic de Bilbao empatou em casa com o Alavés. O time basco abriu o placar com Etxebarria, mas Borja Batón deixou tudo igual. As duas equipes brigam por uma vaga na Liga Europa: os donos da casa chegaram aos 50 pontos, na sétima posição, a uma da zona de acesso ao torneio continental. Já o Alavés estacionou nos 47, no oitavo posto.