Atlético de Madrid vence Villarreal e não deixa Barça ampliar vantagem na ponta

Na caça ao líder Barcelona, o Atlético de Madrid, depois de uma atuação impecável ante a Juventus no meio de semana pela Liga dos Campeões, fez o seu dever de casa neste domingo e derrotou o Villarreal por 2 a 0, no estádio Wanda Petropolitano, em Madri, em duelo da 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

O triunfo do time madrilenho impede que o Barcelona abra 10 pontos de vantagem na liderança da competição e deixa o Atlético, agora com 50 pontos, firme na busca pelo time catalão. Além disso, o time do técnico Diego Simeone abre cinco pontos para o terceiro colocado Real Madrid, que ainda entra em campo neste domingo. Em declínio, o Villarreal é o 18º colocado, com 23 pontos, e abre a zona de rebaixamento.

Álvaro Morata, enfim, desencantou, e foi o personagem da partida neste domingo. Depois de ter dois gols anulados pelo árbitro de vídeo (VAR) nas últimas partidas, o centroavante espanhol, recém-chegado ao clube, fez seu primeiro gol com a camisa do Atlético em bonita finalização de canhota, que entrou no canto esquerdo do gol aos 31 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, Saúl foi lançado pelo brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa na direita, invadiu a área tocou bonito, de cobertura, para fechar o placar da partida perto dos acréscimos.