Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, escalações e horário

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 17h45 (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol e que coloca frente a frente duas equipes que brigam pela liderança. O Barça é o líder com 24 pontos e o Atlético aparece em terceiro, com 23.

Atlético de Madrid x Barcelona terá a transmissão da Fox Premium. O Atlético vem de vitória por 3 a 2 sobre o Athletic de Bilbao e vem de quatro partidas de invencibilidade - contando a Liga dos Campeões.

Já o Barcelona foi surpreendido na rodada passada e perdeu em casa para o Betis por 4 a 3, resultado que fez os concorrentes se aproximarem na classificação. Dependendo dos outros resultados da rodada, a equipe pode cair do primeiro para o quinto lugar.

Escalações de Atlético de Madrid x Barcelona

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic, Lucas Hernández, Filipe Luis; Rodrigo, Thomas, Koke, Saúl Ñíguez; Diego Costa, Griezmann.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Arthur, Arturo Vidal; Malcom, Messi, Luis Suárez.