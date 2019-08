Atlético de Madrid x Juventus: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Atlético de Madrid e Juventus se enfrentam neste sábado, às 13h06 (horário de Brasília), na Friends Arena, em Solna, na Suécia, em duelo válido pela Copa dos Campeões Internacionais. A partida encerra o torneio amistoso que conta com a presença de grandes clubes europeus, mais o Chivas Guadalajara (México), com jogos nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa.

Atlético de Madrid x Juventus terá transmissão do FOX Sports.

O Atlético de Madrid já disputou duas partidas pela Copa dos Campeões Internacionais. O time espanhol venceu uma e empatou a outra. O triunfo foi a surpreendente goleada por 7 a 3 sobre o rival Real Madrid, em Nova Jersey. Em outros jogos de pré-temporada, a equipe ganhou do MLS All-Stars por 3 a 0, nos Estrados Unidos, e do Atlético San Luis por 2 a 1, no México.

A Juventus viajou até a Ásia para disputar as suas duas primeiras partidas pelo torneio amistoso. O time de Turim foi derrotado pelo Tottenham por 3 a 2, em Cingapura, e empatou com a Inter de Milão por 1 a 1, em Nanjing, na China. Na sequência, enfrentou um combinado de jogadores do Campeonato Sul-Coreano e ficou na igualdade por 3 a 3, em Seul.