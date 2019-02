Atlético de Madrid x Juventus: onde assistir ao vivo o jogo pela Liga dos Campeões

Atlético de Madrid e Juventus vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida será no estádio Wanda Metropolitano, na capital espanhol. O retorno está marcado para Turim, na Itália, em 12 de março.

Onde assistir Atlético de Madrid x Juventus?

Atlético de Madrid x Juventus será transmitido na página do Esporte Interativo no Facebook e terá também o acompanhamento em tempo real no Estado. A equipe espanhola disputou a fase de grupos pelo Grupo A e avançou às oitavas de final com a segunda posição, atrás do Borussia Dortmund nos critérios de desempate. A Juventus, de Cristiano Ronaldo, avançou como líder do grupo H, com 12 pontos.

O time espanhol terá como desfalque o lateral-esquerdo francês Hernandez, machucado. Em campo pelo time do técnico Diego Simeone deve estar o lateral brasileiro Filipe Luís.

Na Juventus, com a presença confirmada de Cristiano Ronaldo, a ausência será Douglas Costa, que tem lesão na coxa. A equipe italiana terá entre os titulares o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro.