Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo ao clássico na TV

Pouco depois de encarar o arquirival Barcelona, o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid neste sábado, às 13h15, no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, em um duelo de dois times que tentam se aproximar do líder Barça.

Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid?

Atlético de Madrid x Real Madrid tem transmissão da Fox Premium e acompanhamento em tempo real do Estado. O Atlético inicia a rodada na segunda colocação, com 44 pontos, seis a menos que o líder Barcelona. O Real aparece logo abaixo, em terceiro, somando 42 pontos.

Na equipe comandada por Santiago Solari ainda repercute o empate por 1 a 1 com o Barcelona, na quarta-feira, pela Copa do Rei. O brasileiro Vinicius Junior foi um dos destaques da partida. Anteriormente, a equipe merengue derrotou o Alavés por 3 a 0, pelo Espanhol. Na quarta-feira que vem, dia 13, o time enfrenta o Ajax, pela Liga dos Campeões, por isso alguns titulares podem ser poupados neste sábado.

No Atlético de Madrid, a equipe só voltará a atuar na Liga dos Campeões na outra semana. Logo, o foco está no Espanhol. Na rodada passada, o time comandado por Diego Simeone perdeu para o Betis por 1 a 0 e desperdiçou a chance de ficar mais próximo do Barcelona.

VEJA OS JOGOS DA 23ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL

Sexta-feira

Real Valladolid x Villarreal

Sábado

10h Getafe x Celta de Vigo

13h15 Atlético de Madrid x Real Madrid

15h30 Espanyol x Rayo Vallecano

17h45 Girona x Huesca

Domingo

9h Leganés x Betis

13h15 Valencia x Real Sociedad

15h30 Sevilla x Eibar

17h45 Athletic de Bilbao x Barcelona

Segunda-feira

18h Alavés x Levante