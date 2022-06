Atlético de Mogi é goleado, chega a 55 partidas sem vencer e iguala marca do Íbis

Neste sábado, o Atlético de Mogi deu um passo importante rumo à conquista do amargo título de “pior time do mundo”. A equipe do interior paulista foi derrotada por 9 a 0 pelo Joseense e chegou a ingrata marca de 55 partidas sem vencer, igualando a série negativa do Íbis na década de 1980, que concedeu a alcunha para a equipe pernambucana.

Atualmente na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, o equivalente ao quarto escalão do futebol estadual, a equipe não saboreia uma vitória desde 2017. Desde então, foram 52 derrotas e apenas 3 empates. No período, o Atlético de Mogi balançou as redes 24 vezes apenas e foi vazado em 215 oportunidades.

Na temporada atual, a equipe é a lanterna do Grupo E do estadual. Em oito confrontos até aqui, a equipe somou um único ponto, com sete derrotas e um empate. Além disso, sofreu 39 gols e marcaram apenas 4. No próximo sábado (18), a equipe entra em campo contra o Manthiqueira, pela nona rodada da competição. Caso mais uma derrota aconteça, o Atlético de Mogi irá quebrar o recorde da equipe pernambucana se isolando com a maior sequência negativa de uma equipe de futebol.

Em maio deste ano, quando a equipe completou 50 partidas seguidas sem vencer, o presidente da agremiação, Roberto Costa, conversou com o Estadão e revelou que o Atlético Mogi sofre para montar elencos competitivos que possibilitem uma campanha melhor.

Do outro lado do recorde negativo, o Íbis vive uma fase diferente nos dias de hoje e se vê cada vez mais longe da alcunha de "pior time do mundo". Em 2021, a equipe foi vice-campeã da segunda divisão do Campeonato Pernambucano garantindo vaga para disputar a elite estadual na atual temporada. Após uma campanha de altos e baixos, se manteve na primeira divisão na última rodada, após empatar em 1 a 1 com o Afogados.