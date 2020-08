Atlético de Sampaoli tem teste de fogo contra o Flamengo na estreia do Brasileiro

Embalado pela classificação à final do Campeonato Mineiro, o Atlético aos poucos vai ganhando a cara do técnico Jorge Sampaoli. A primeira prova de fogo para o argentino será a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, logo contra o atual campeão Flamengo.

O jogo marcado para as 16h, no Maracanã, será apenas o sexto compromisso de Sampaoli no comando do time mineiro, devido à pausa forçada pela pandemia. Até o momento, o treinador acumula quatro vitórias e um empate, com 13 gols marcados e três sofridos. O duelo mais importante foi justamente o último, na semifinal estadual contra o América, com triunfos por 2 a 1 e 3 a 0 no confronto de ida e volta com o rival local.

Leia Também Flamengo recebe Atlético com todos os olhos voltados para estreia de Torrent

Apesar de o Atlético ter feito algumas boas contratações para melhorar o elenco, não há dúvidas de que Sampaoli seja o grande protagonista do clube mineiro na busca pelo seu segundo título nacional. Principalmente após a campanha até certo ponto surpreendente alcançada no ano passado, com o vice-campeonato do Santos.

"Já estamos trabalhando há um bom tempo. A gente já sabia há algum tempo que a estreia seria contra o Flamengo. Estamos treinando e sabemos a forma que o professor Sampaoli quer que a gente jogue. A comissão técnica vai passar o time do Flamengo, como eles jogam, e vamos tentar tirar algumas coisas para vencer esse jogo", afirmou o lateral Guilherme Arana.

"Claro que o Flamengo é uma grande equipe, mas chegou bastante gente no nosso time, gente de qualidade, e estamos nos sentindo cada vez melhor. Temos que jogar assim, sem medo e atacando, e quando perder a bola defender, como estamos fazendo", completou.

Para a importante partida de estreia, o Atlético pode ter como novidade o lateral Mariano, que trabalhou com Sampaoli no Sevilla-ESP. De volta ao clube mineiro depois de 12 anos, o ex-jogador do Galatasaray-TUR estreou saindo do banco na vitória da última quarta-feira sobre o América. O zagueiro Gabriel havia começado o jogo improvisado na vaga do titular Guga, que está sendo negociado com o Spartak-RUS.

O foco do Atlético estará apenas no Brasileirão durante as próximas semanas, pois a final do Campeonato Mineiro, contra o Tombense, foi marcada apenas para os dias 26 e 30 de agosto.