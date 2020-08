Atlético derruba o invicto América e larga na frente na semifinal do Mineiro

O Atlético saiu na frente na disputa da semifinal do Campeonato Mineiro, ao vencer o América, por 2 a 1, no Mineirão, nesta tarde de domingo. Esta foi a primeira derrota americana em 12 jogos, sendo último time a perder a invencibilidade na competição.

Terceiro colocado na fase de classificação, atrás do América e da Tombense, o Atlético agora chega em vantagem para o segundo jogo, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Independência. O Atlético joga pelo empate, enquanto o América precisa vencer por um gol de diferença para avançar à final, uma vez que teve melhor campanha na primeira fase.

Na outra semifinal, disputada pela manhã, no Independência, o Tombense venceu a Caldense por 1 a 0 e agora pode perder por até um gol de diferença na volta porque tem a melhor campanha. O gol foi marcado por João Paulo, de falta, aos 14 minutos do primeiro tempo. O jogo de volta será na quarta-feira, às 16h, novamente no Independência.

O JOGO

Dirigido por Jorge Sampaoli, o Atlético atuou melhor no primeiro tempo, quando marcou seus gols com Jair e Nathan. O América, comandado por Lisca Doido melhorou no segundo tempo, e diminuiu com Ademir.

Com mais posse de bola, o Atlético iniciou dominando e abriu o placar aos 18 minutos. Em cobrança de falta, o goleiro do América saiu mal e Jair, livre de marcação, cabeceou para o gol.

A arma do América era a velocidade de Ademir. Aos 24 minutos ele foi até a linha de fundo, cortou para dentro da área e chutou, mas a bola explodiu no zagueiro e foi para fora. O empate também esteve perto aos 26, em lance de escanteio, mas a defesa tirou o perigo após falha do goleiro.

Apesar das tentativas do América, foi o Atlético quem conseguiu marcar novamente. Depois de ter chance com Keno, aos 34, ampliou a vantagem aos 39 minutos. Arana roubou a bola no meio campo, pegou a defesa adversária desmontada e acionou Marrony pela esquerda. Ele chutou cruzado e Nathan apareceu na segunda trave apenas para completar.

No segundo tempo, o América diminuiu logo no começo. João Paulo arrancou pela esquerda e lançou na segunda trave, encontrando Ademir, que fez de carrinho aos quatro minutos. O Atlético até chegou a marcar o terceiro com Marrony, mas o gol foi anulado com auxílio do VAR.

Depois disso, o Atlético ainda teve mais uma chance clara de gol, mas desperdiçada. Nathan recebeu dentro da área, girou bonito e tocou para Marrony, perto da marca do pênalti e livre de marcação. Ele chutou colocado, de esquerda, mas a bola subiu muito. No fim, o Atlético esboçou uma pressão, mas não conseguiu ampliar a vantagem.