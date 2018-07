Atlético e América fazem o clássico mineiro dos desesperados

Desde o início da competição, o América conseguiu vencer apenas a partida de estreia - contra o Bahia. Desde então, empatou três vezes - a última contra o Palmeiras, na rodada anterior - e perdeu quatro. O time está em 18º, com seis pontos. O Atlético tem as mesmas quatro derrotas, mas conseguiu vencer duas partidas, contra Atlético Paranaense e Avaí, até agora, além de dois empates, e está em 17º, com oito pontos.

Mas a equipe alvinegra vem de uma sequência de três derrotas seguidas, o que levou parte da torcida a pedir a cabeça do técnico Dorival Júnior. O time ainda foi recebido por um protesto regado a chuva de pipocas na volta à capital após a derrota por 3 a 0 para o Ceará, na última quarta-feira. "Não foi a reação do torcedor. Foi meia dúzia de pessoas. O torcedor tem esse direito (de protestar). Mas não de agredir. Uma pipoca ou uma pedra têm a mesma intenção", desabafou Dorival Júnior.

Para piorar a situação, o departamento médico vetou para a partida deste domingo o lateral-esquerdo Leandro e o atacante Guilherme, lesionados no jogo em Fortaleza. Ambos sofreram estiramentos em músculos da coxa - esquerda do lateral e direita do atacante. Mas, segundo a assessoria do Atlético, o caso de Leandro é mais grave. O clube não informou o tempo de recuperação dos atletas.

América-MG. Já o América não poderá contar com Marcos Rocha, uma das peças mais importantes da equipe. O lateral-direito foi emprestado ao clube pelo Atlético até o fim da temporada e, por uma cláusula do contrato, fica impedido de participar da partida. A opção do técnico Mauro Fernandes deve ser por Sheslon, que já atuou como titular na competição.

ATLÉTICO-MG - Giovanni (Renan Ribeiro); Roger, Réver, Leonardo Silva e Guilherme Santos; Gilberto, Serginho, Richarlyson e Caio; Magno Alves e Renan Oliveira (Mancini). Técnico: Dorival Júnior.

AMÉRICA-MG - Flávio; Sheslon, Anderson, Gabriel Santos e Gilson; Fabrício, Leandro Ferreira, Amaral e Rodriguinho; Alessandro e Fábio Júnior. Técnico: Mauro Fernandes.

Árbitro - Antônio F. De Carvalho Schneider (RJ); Horário - 18h30; Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).