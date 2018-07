Atlético e Athletic vencem na Liga Europa; Valencia perde

O Athletic de Bilbao, comandado pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, continuou a boa fase no torneio ao conseguir um ótimo resultado fora de casa graças aos gols de Fernando Llorente (dois), Óscar de Marcos e Iker Muniaín.

O ex-jogador do Real Madrid Raúl González marcou os dois gols da equipe da casa, mas não conseguiu evitar o triunfo do Bilbao, que eliminou o Manchester United da competição e abre agora boa vantagem para o confronto da próxima quinta-feira.

Já o Atlético de Madri bateu o Hannover por 2 x 1, com gols de Radamel Falcao e Eduardo Salvio, este último aos 44 minutos do segundo tempo, depois que Mame Biram Diouf havia marcado o gol de empate ainda no primeiro tempo.

O Valencia perdeu fora de casa para o AZ Alkmaar, que marcou com Brett Holman e Maaten Martens. Mehmet Topal descontou para os espanhóis.

Na outra partida de quartas de final, o Sporting venceu o Metalist Kharkiv por 2 x 1, em Portugal. Marat Izmailov e Emiliano Insua marcaram os gols do time da casa, enquanto o brasileiro Cleiton Xavier fez de pênalti e nos acréscimos o gol dos visitantes.

(Reportagem de Cristina Fuentes-Cantillana em Madri)