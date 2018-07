Atlético é finalista após superar Liverpool na prorrogação

O time inglês fez 1 x 0 no tempo normal, mesmo placar que o Atlético conseguiu na Espanha, o que levou o confronto para o tempo extra. O gol do Liverpool foi marcado pouco antes do final do primeiro tempo pelo italiano Alberto Aquilani em um chute rasteiro dentro da área.

Depois de um segundo tempo sem emoções, a equipe de casa fez o segundo gol no início da prorrogação através de Yossi Benayoun.

Poucos minutos depois, o uruguaio Forlán completou cruzamento da direita e colocou os espanhóis na final do dia 12 de maio, contra o Fulham, em Hamburgo.

(Por Neil Maidment)