Atlético e Real Madrid decidem a primeira taça da temporada

O primeiro título da temporada espanhola será decidido nesta sexta-feira no dérbi que Atlético de Madrid e Real Madrid disputarão no Vicente Calderón. Como o jogo de ida, realizado terça-feira no Santiago Bernabéu, terminou empatado por 1 a 1, o Atlético ficará com o troféu da Supercopa se não sofrer gol.

Como o jogo de ida foi há três dias e ambos os times estrearão no Campeonato Espanhol na segunda-feira (o Real contra o Córdoba e o Atlético diante do Rayo Vallecano), os técnicos mexerão na escalação.

No Real Madrid, Carvajal, Marcelo, Xabi Alonso e Benzema devem dar lugar a Arbeloa, Coentrão, Isco e James Rodríguez. E no Atlético as novidades devem ser Ansaldi no lugar de Siqueira como lateral-esquerdo e o francês Griezmann no ataque ao lado de Mandzukic, com o meia Saúl indo para o banco.

Embora o jogo seja no campo do Atlético, o técnico do Real não tem a menor dúvida de que encontrará pela frente um adversário mais concentrado em se defender do que em tentar ter a iniciativa da partida. “Estamos acostumados a enfrentar o Atlético, e tenho certeza de que eles não mudarão o estilo de jogo. Ainda mais que conseguiram um bom resultado no Bernabéu”, disse Ancelotti.

Na entrevista coletiva, o técnico revelou que o argentino Di María (que foi reserva no primeiro jogo e será de novo nesta sexta) pediu para ser negociado. “Ele tem o direito de querer sair e, se chegar uma boa oferta, o clube pode vendê-lo. Se ele estiver aqui quando a janela de transferências se fechar, para mim não será nenhum problema.”