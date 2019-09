Atlético e Real não saem do zero em dérbi de Madri no Wanda Metropolitano

Diante de 68 mil torcedores que lotaram o estádio Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid e Real Madrid ficaram no empate por 0 a 0, neste sábado, em confronto direto pela liderança do Campeonato Espanhol, pela sétima rodada da competição.

Como já era o líder antes da partida, melhor para o time do técnico francês Zinedine Zidane, que chegou aos 15 pontos e se manteve na ponta. Para os comandados do argentino Diego Simeone, fica a frustração de ter deixado escapar a vitória e a liderança jogando em casa, agora com 14 pontos em terceiro lugar - é a mesma pontuação da sensação Granada, que leva a melhor no saldo e está em segundo após ganhar do Leganés por 1 a 0.

Pelo Atlético de Madrid, dois brasileiros iniciaram o dérbi entre os titulares. Renan Lodi, na lateral esquerda, acabou substituído por Lemar no segundo tempo. No ataque, Diego Costa teve atuação não mais do que discreta. Já no Real Madrid, Zidane só colocou em campo o volante Casemiro, deixando o atacante Vinicius Júnior e o zagueiro Éder Militão, que estiveram como opções entre os suplentes, de fora. Rodrygo, por sua vez, sequer foi relacionado.

Em um jogo que ficou aquém das emoções que prometia, a maior parte das jogadas do primeiro tempo surgiu de tentativas individuais do jovem português João Félix, grande contratação do Atlético de Madrid para a temporada, que chegou a criar duas ótimas oportunidades para os anfitriões no primeiro tempo.

Pelo lado merengue, as melhores chegadas registradas antes do intervalo aconteceram com o meia alemão Toni Kroos, em arremates interceptados por Jan Oblak: um aos 36 e outro aos 39 minutos - na mais plástica de suas defesas.

O goleiro esloveno, a propósito, confirmou a sua ótima atuação na etapa final ao realizar grande intervenção após cabeçada de Benzema, aos 29 minutos. No mais, a partida acabou sendo marcada por muita luta entre as defesas e pouca imaginação na busca pelo gol.

Buscando manter a ponta, o Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado em outro confronto direto pela liderança, desta vez contra o Granada, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O Atlético de Madrid, por sua vez, encara o Valladolid no domingo, fora de casa.