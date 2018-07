'Atlético foi o melhor lugar em que trabalhei', diz Cuca

MARRAKESH - Depois de comandar o seu último treino como técnico do Atlético-MG, nesta sexta-feira, em Marrakesh, Cuca não escondeu a tristeza por estar dando adeus ao clube de forma melancólica, pois amargou uma eliminação diante do Raja Casablanca na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Porém, ele disse que neste sábado buscará ao menos encerrar a competição "com dignidade" diante do Guangzhou Evergrande, às 14h30 (horário de Brasília), na decisão do terceiro lugar da competição no Marrocos.

Em tom de agradecimento ao clube, de onde sairá após aceitar uma proposta milionária do Shandong Luneng, da China, o treinador destacou: "Sempre coloquei o Atlético à frente de tudo para mim. Em dois anos e meio que dirijo o Atlético, fiz dele a minha casa, fiz do CT a minha casa, fiz da turma do CT a minha família. Foi o melhor lugar em que eu trabalhei, em tempo, qualidade, sentimento, e dei para o Atlético tudo que eu pude, da minha fé até a organização, do que a gente podia fazer pelo time".

Em seguida, Cuca voltou a lamentar a derrota por 3 a 1 para o Raja Casablanca, mas enfatizou a importância de o Atlético encerrar o ano com uma vitória neste sábado, assim como previu um 2014 vitorioso para a equipe, que a partir do próximo ano será comandada por Paulo Autuori, oficializado nesta sexta como novo treinador do time.

"Dói, estou decepcionado com o jogo que a gente fez (na última quarta-feira), mas não pode um jogo ruim apagar tudo o que esse time fez ao longo de dois anos e meio, e que vai fazer no ano que vem. Tem uma base muito boa, uma comissão (técnica) permanente muito boa, o presidente (Alexandre Kalil) é bom. Vai seguir no ano que vem sendo um ano bom para o Atlético como foi 2012 e 2013. Mas antes disso temos que encerrar com dignidade, bom futebol, com entrega. Ainda que não valha um título, temos que fazer bem melhor do que fizemos na quarta", ressaltou.