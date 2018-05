Atlético-GO abre dois gols de vantagem, mas recua e Oeste busca empate

O Atlético-GO perdeu grande chance de se aproximar do G-4 da Série B. O time goiano abriu dois gols de vantagem sobre o Oeste, mas sofreu o empate por 2 a 2 no estádio Olímpico de Goiânia, nesta noite, pela sétima rodada.

Com o resultado, o time goiano fica na sétima colocação, com 11 pontos, dois a menos do que o rival Vila Nova-GO. O Oeste, com nove pontos, é o décimo colocado.

Logo no início, o Atlético abriu boa vantagem com dois gols muito parecidos, ambos de Júnior Brandão. Primeiro, aos sete minutos, quando o atacante recebeu cruzamento da direita de Alisson, contou com a indecisão do goleiro Tadeu que não saiu do gol, e completou de cabeça.

Dez minutos mais tarde, em novo cruzamento do lado direito, dessa vez de Júlio César, o centroavante completou de cabeça para o fundo do gol, em lance que mais parecia replay, mas era o segundo gol goiano.

O Oeste só descontou no último minuto da primeira etapa. Danielzinho arriscou de fora da área, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro Jefferson e entrou. A sorte ajudou o time paulista.

No segundo tempo, o Atlético recuou demais e viu o Oeste crescer de produção na busca pelo gol de empate. Depois de desperdiçar algumas chances, coube a Danielzinho marcar novamente e empatar a partida. Aos 35 minutos, o meia arriscou da entrada da área e a bola desviou na defesa, traindo o goleiro Jefferson.

Nos minutos finais, o Atlético tentou uma pressão para marcar o terceiro gol, mas o goleiro Tadeu praticou boas defesas e garantindo o bom resultado fora de casa.

Os dois times voltam a campo no sábado, dia 2 de junho, pela oitava rodada da Série B. O Atlético recebe o Goiás em clássico no estádio Olímpico, enquanto que o Oeste visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 X 2 OESTE

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Alisson, Lucas Rocha, Renê e Mascarenhas; Bileu, Rômulo (José Augusto), João Paulo (Tomas Bastos), Renato Kayser e Júlio César (Joanderson); Júnior Brandão. Técnico: Cláudio Tencati.

OESTE - Tadeu; Bruno Lima (Claudinho), Patrick, Leandro Amaro e Conrado; Lídio, Bonilha, Mazinho e Danielzinho; Pedrinho (Bruno Lopes) e Léo Artur (Léo Castro). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Júnior Brandão, aos 7 e aos 17 minutos do primeiro tempo; Danielzinho, aos 44 minutos do primeiro tempo e aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo dAlonso Ferreira (SC).

CARTÕES AMARELOS - João Paulo e Júnior Brandão (Atlético-GO); Bruno Lima e Leandro Amaro (Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico de Goiânia (GO).