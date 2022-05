Atlético-GO anuncia demissão de Umberto Louzer após derrota para o Atlético-MG

Umberto Louzer não é mais técnico do Atlético Goianiense. O clube anunciou na noite de sábado o desligamento do treinador após a derrota, por 2 a 0, para o Atlético-MG pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Atlético agradece ao técnico Umberto Louzer por sua atuação profissional nesse período em que trabalhamos juntos. Optamos pela mudança na comissão técnica por nossa necessidade de uma nova filosofia de trabalho neste momento", escreveu o perfil do clube nas redes sociais.

O técnico Umberto Louzer chegou ao Atlético Goianiense no mês de fevereiro, em substituição a Marcelo Cabo. No comando da equipe, somou 22 partidas, com 10 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Neste período, também conquistou o Campeonato Goiano, superando o rival Goiás na final.

A campanha de maior destaque, no entanto, é na Copa Sul-Americana. Os goianienses lideram o Grupo F, com nove pontos em quatro jogos. Restando dois jogos, o principal rival na luta pela vaga nas oitavas de final é a LDU, do Equador, que tem o mesmo número de pontos. A única derrota do Atlético-GO até aqui foi diante do Antofagasta, no Chile.

No Brasileirão, a situação é oposta. Em seis jogos até aqui, a equipe ainda não conseguiu vencer e ocupa a vice-lanterna da competição. Foram três empates e três derrotas. Há possibilidade de finalizar a rodada na última colocação.

A troca no comando técnico do Atlético Goianiense é a sétima feita por um clube da Série A nesta edição do Campeonato Brasileiro. Na temporada 2022, times da elite já somam 14 mudanças.