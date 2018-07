Atlético-GO anuncia permanência de René Simões O Atlético Goianiense anunciou nesta quinta-feira a permanência do técnico René Simões para a próxima temporada. A definição da continuidade do treinador à frente do clube goiano em 2011 aconteceu após uma reunião entre a diretoria e o comandante no Centro de Treinamentos do Dragão.