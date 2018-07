Atlético-GO atropela Ponte Preta e soma primeiros pontos no Brasileirão

Nos últimos anos, a Ponte Preta ficou com fama de tirar pontos dos grandes clubes e perder para os pequenos. E na noite desta quinta-feira, não foi diferente. Diante do até então lanterna, o time campineiro perdeu para o Atlético-GO, por 3 a 0, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da goleada, a Ponte Preta próxima das primeiras colocações, com sete pontos. Enquanto isso, o Atlético-GO respondeu bem à saída de Marcelo Cabo, somou seus primeiros três pontos e deixou a lanterna, mas continua figurando na zona de rebaixamento, em 18.º lugar.

A Ponte Preta não apareceu para jogar no primeiro tempo e foi para o intervalo com uma grande desvantagem no placar. Depois de salvar em dois chutes de Andrigo, o goleiro Aranha nada pôde fazer aos 36 minutos, quando Everaldo subiu mais que Marllon e cabeceou no ângulo. Na sequência, Jorginho foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido pelo mesmo Everaldo.

Com as entradas do meia Renato Cajá e do atacante Emerson Sheik, a Ponte Preta voltou com uma postura mais ofensiva e quase diminuiu logo no primeiro minuto, quando Sheik girou em cima da defesa e bateu para defesa de Felipe Garcia. No entanto, no contra-ataque, o Atlético criou duas oportunidades antes de ampliar aos 32 minutos. Luiz Fernando aproveitou desvio de Everaldo e completou para o gol.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo pela sexta rodada. O Atlético-GO enfrenta o Cruzeiro, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já a Ponte Preta recebe a Chapecoense, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 3 X 0 PONTE PRETA

ATLÉTICO-GO - Felipe Garcia; André Castro, Eduardo Gabriel, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão Silva, Igor, Breno Lopes (Júnior Viçosa), Jorginho e Andrigo (Luiz Fernando); Everaldo (Walter). Técnico: João Paulo Sanches (interino).

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e João Lucas; Fábio Braga (Renato Cajá), Elton, Wendel (Emerson Sheik) e Léo Artur; Lins (Yuri) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Everaldo, aos 36 e aos 43 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Cortez (PE).

CARTÕES AMARELOS - Igor (Atlético-GO); Fábio Braga e Marllon (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Elton (Ponte Preta).

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).