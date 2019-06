Atlético-GO bate Cuiabá fora de casa e encosta no G-4 da Série B

O Atlético Goianiense conseguiu o objetivo de se aproximar do G-4 da Série B do Brasileiro antes da pausa para a Copa América. Nesta terça-feira, o time goiano visitou o Cuiabá, na Arena Pantanal, e venceu por 1 a 0, pela oitava rodada da competição.

O Cuiabá, com oito pontos, fica perigosamente próximo da zona do rebaixamento. Depois de um bom início na Série B, a equipe mato-grossense já chega a seis jogos sem vitórias, com dois empates e quatro derrotas nessa sequência negativa. O Atlético, com 14 pontos, se aproxima do G4 e entra de vez na briga pelo acesso, podendo se concentrar por um mês com clima mais leve até a retomada da competição.

O Atlético começou melhor na primeira etapa e criou algumas boas chances, especialmente com o atacante Jarro Pedroso. A defesa do Cuiabá conseguiu conter esse ímpeto do adversário e, aos poucos, o time da casa passou a responder nos contra-ataques.

Os lances de maior perigo antes do intervalo foram do Cuiabá, que exigiu belas defesas do goleiro Maurício Kozlinski, principalmente em chute de Jean Patrick, já aos 39 minutos.

Na segunda etapa, o Atlético cresceu e não demorou para abrir o placar. Aos 15 minutos, Matheuzinho cruzou e Jarro Pedroso se antecipou à marcação para cutucar de primeira para o fundo do gol.

O Cuiabá tentou buscar o empate no final, mas a missão ficou ainda mais difícil após os 39 minutos, quando Jean Patrick cometeu falta, recebeu o cartão amarelo, reclamou de forma acintosa e foi expulso. Com um jogador a mais, o Atlético administrou bem o resultado e manteve a posse de bola para garantir a vitória fora de casa.

A Série B faz uma pausa para a disputa da Copa América. Na retomada, o Cuiabá visitará o Vitória, em Salvador, enquanto o Atlético receberá o Vila Nova em um clássico goiano no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 1 ATLÉTICO-GO

CUIABÁ - Victor Souza; Toty (Rincon), Ednei, Alef e Danilo; Djavan (João Henrique), Alê, Jean Patrick e Escudero (Caio Dantas); Felipe Marques e Hugo Cabral. Técnico: Itamar Schulle.

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; Pedro Bambu, Moacir e Matheuzinho (Kauê); Jarro Pedroso, Mike (André Luis) e Gilsinho (Pedro Raul). Técnico: Wagner Lopes.

GOL - Jarro Pedroso, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

CARTÕES AMARELOS - Jean Patrick (Cuiabá); Jonathan, Oliveira e Mike (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Jean Patrick (Cuiabá).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).