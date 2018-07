Atlético-GO bate o Paraná e segue na cola do Vasco na Série B

O resultado deixa o time goiano com uma boa vantagem na vice-liderança, com os mesmos 48 pontos do líder Vasco, com nove de vantagem para o primeiro time fora da zona de acesso. O Paraná, por sua vez, segue com 33 pontos, com seis a mais em relação ao grupo da degola.

O time goiano começou a partida com uma postura mais ofensiva e chegou bastante no campo de defesa adversário em jogadas pelo lado esquerdo, com o lateral Romário como principal articulador. O time da casa continuou tentando, mas faltava criatividade para criar situações de perigo. Sob um calor forte, o jogo andou em ritmo lento até o intervalo. Apesar disso, o Paraná chegou uma vez com Lúcio Flávio e o Atlético assustou em uma sequência ofensiva protagonizada por Marquinhos e Júnior Viçosa.

No retorno para a segunda etapa, o time goiano precisou de pouco tempo para se acertar, sendo avassalador. Com apenas quatro minutos, a bola foi desviada após cobrança de falta e sobrou para Michel abrir o placar. Dois minutos depois, o estreante Jonathan acertou um chute forte de fora da área e ampliou.

A pressão continuou e aos sete quase saiu o terceiro, após uma bela jogada de Michel. O Paraná tentou reagir, mas só criou uma oportunidade clara de diminuir, não aproveitada por Válber. Por fim, os donos da casa fecharam a casa e seguraram o resultado.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. No Durival Britto, o Paraná recebe o Náutico, às 16h20. O Atlético-GO vai a São Januário enfrentar o Vasco, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 x 0 PARANÁ

ATLÉTICO-GO Klever; Jonathan, Lino, Marllon e Romário; Michel, Pedro Bambu, Magno Cruz (Lucas Crispim), Marquinho (Luiz Fernando) e Jorginho (Silva); Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.

PARANÁ Marcos; Lucas Taylor, Alisson, João Paulo e Henrique Gelain (Núbio Flávio); Leandro Silva, Lucas Otávio (Murilo Rangel), Anderson Uchoa, Nadson e Diego Tavares; Guilherme Queiroz (Válber). Técnico: Marcelo Martelotte.

ÁRBITRO Antonio Dib Moraes de Sousa (PI).

GOLS Michel, aos quatro, e Jonathan, aos seis minutos do segundo tempo.

RENDA - R$ 33.270.

PÚBLICO - 3.577 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).