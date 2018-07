Atlético-GO bate Vasco e sai da zona de rebaixamento

O Atlético-GO venceu o Vasco por 2 a 0, na tarde deste domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com a importante vitória em casa, o time goiano chegou aos 32 pontos e conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, fazendo também com que o rival vascaíno fique parado nos 41 pontos.

"A gente sabia que uma hora isso aconteceria. Agora, vamos trabalhar mais, porque tudo deu certo", desabafou o volante Pituca, feliz por tirar o Atlético-GO da zona de rebaixamento, onde ficou por 26 rodadas. "É um alívio enorme, bem na reta final do campeonato", comentou o goleiro Márcio.

Em campo, a fuga da zona de rebaixamento foi uma batalha dura para o Atlético-GO. No primeiro tempo, o jogo foi bem equilibrado, com as duas equipes buscando atacar constantemente. Mas foi o Vasco quem criou as melhores chances, falhando, porém, na hora de finalizar para o gol.

No segundo tempo, o Vasco perdeu o lateral Carlinhos, expulso aos 17 minutos. Com isso, o Atlético-GO teve mais espaço para buscar a vitória. O primeiro gol saiu aos 36, quando Adriano cruzou para Josiel cabecear. O goleiro Fernando Prass fez a defesa, mas Anailson pegou o rebote e fez 1 a 0.

Com o domínio do jogo, diante do Vasco sem forças para reagir, o Atlético-GO ainda conseguiu marcar mais um gol. Foi já aos 42 minutos, quando Juninho foi derrubado por Allan dentro da área. O goleiro Márcio cobrou o pênalti e definiu a vitória do time goiano, para a alegria da torcida no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA: Atlético-GO 2 x 0 Vasco

Atlético-GO - Márcio; Adriano, Gilson, Daniel Marques e Thiago Feltri; Robston, Pituca, Rômulo (Renatinho) e Anailson (William); Marcão (Josiel) e Juninho. Técnico: René Simões

Vasco - Fernando Prass; Irrazábal, Cesinha, Dedé e Carlinhos; Jumar, Rafael Carioca, Felipe e Fellipe Bastos (Alan); Zé Roberto (Jonathan) e Eder Luiz (Nilson). Técnico: PC Gusmão

Gols - Anailson, aos 36, e Márcio (pênalti), aos 42 minutos do segundo tempo

Árbitro - Márcio Chagas da Silva (MG)

Cartões amarelos - Adriano, Jumar, Rômulo, Carlinhos, Daniel Marques, Gilson, Eder Luiz, Robston, Pituca, Allan e William

Cartão vermelho - Carlinhos

Renda - R$ 321.440.00

Público - 14.175 pagantes

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia