Atlético-GO busca equilíbrio e saída da zona da degola

O time do técnico René Simões é o 17.º colocado, com 28 pontos, e é dono de altos e baixos no Nacional. Venceu todos os concorrentes ao título, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians (duas vezes), mas sofre em jogos teoricamente menos difíceis.

Outra preocupação é o bom momento do time carioca, que vem de vitória justamente sobre o Corinthians. "O nosso desafio é parar o Vasco, que tem um contra-ataque muito forte", disse meia Rômulo, que entra no time no lugar do zagueiro Agenor, suspenso.

Se vencer, o Atlético-GO pode sair da zona de rebaixamento, desde que o Avaí não ganhe do Atlético-MG ou o Vitória perca para o Prudente.