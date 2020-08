Atlético-GO busca reabilitação no Brasileirão em clássico contra o Goiás

O Atlético-GO não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro há dois jogos e vai buscar a reabilitação justamente no clássico contra o Goiás, neste sábado, às 21 horas, na Serrinha, pela quinta rodada.

Depois de ter deixado boa impressão na estreia ao vencer o Flamengo, por 3 a 0, o Atlético-GO empatou em casa com o Sport (1 a 1) e perdeu fora para o Internacional (3 a 0).

O técnico Vagner Mancini só vai divulgar a escalação inicial momentos antes da partida, mas algumas mudanças podem ser confirmadas por questões físicas. Pelo menos duas alterações são certas. O lateral-direito Dudu e o meia Gustavo Ferrareis retornam depois de não enfrentarem o Internacional por questões contratuais. Moacir e Everton Felipe devem sair.

O clima de clássico dominou os debates na véspera, principalmente pela crise vivida pelo Goiás, que demitiu o técnico Ney Franco na quinta-feira, um dia após a derrota em casa por 3 a 1 para o Fortaleza.

"Do nosso lado nós estamos focados para fazer o melhor. Acho que o adversário vai usar este momento de instabilidade a seu favor, para tentar a superação. Mas temos que virar o peso do clássico a nosso favor. Não existe favorito. Para mim as notícias, fofocas e provocações ficam do lado de fora de campo", avaliou Vagner Mancini.