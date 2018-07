Atlético-GO busca sequência inédita de duas vitórias O Atlético-GO tem a chance nesta quinta-feira de conseguir algo que ainda não fez nesta edição do Brasileirão: emplacar duas vitórias seguidas. Depois de ter derrotado o Inter por 3 a 1, no último sábado, em Goiânia, o time tenta repetir a dose diante do São Paulo, a partir das 21 horas, no Morumbi, pela 31ª rodada do campeonato.