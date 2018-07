Atlético-GO coloca interino antes do jogo decisivo contra o Oeste na Série B

No momento, o Atlético está em 15.º lugar com 43 pontos, a dois pontos da zona de rebaixamento - o Ceará é o 17.º. Nesta sexta-feira, terá pela frente o Oeste, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em um "jogo de seis pontos" porque o adversário também está ameaçado com 43 pontos, em 14.º. Os dois têm 10 vitórias, mas o clube paulista é menos ruim no saldo de gols: -6 a -11.

Se o Atlético vencer o time paulista vai se livrar do descenso porque na última rodada vai acontecer o confronto direto entre Ceará e Macaé, dois ameaçados pela queda. Caso contrário, vai levar a dúvida de sua permanência na Série B diante do Bahia, no próximo dia 28, em Salvador.

Depois de um início ruim na Série B, o Atlético conseguiu uma grande recuperação sob o comando do próprio Gilberto Pereira. Mas o time caiu de produção nas últimas cinco rodadas - empatou uma vez e depois sofreu quatro derrotas consecutivas, a última em casa por 4 a 3 diante do Macaé.

Mesmo sem o cargo de treinador, Gilberto Pereira não será demitido do clube. Segundo Adson Batista, ele continuará no clube em outra função, que ainda não foi definida. "Gilberto é uma pessoa que eu considero muito, que tem o seu valor e fez um trabalho muito bom. Infelizmente, aconteceram uns problemas internos, os jogadores não estavam respondendo mais. Diante disso, vamos fazer um remanejamento", explicou.

No comando do Atlético, Gilberto Pereira acumulou oito vitórias, 10 empates e cinco derrotas em 23 partidas. O aproveitamento dele em sua segunda passagem pelo time é de 49%. Em 2013, o técnico assumiu o time na reta final da Série B e conseguiu livrá-lo do rebaixamento.