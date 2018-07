Atlético-GO convoca a torcida para confronto contra o Atlético-MG em Goiânia

Empolgado após o empate por 2 a 2 contra o São Paulo, em pleno estádio do Morumbi, na capital paulista, o Atlético Goianiense tenta agora um resultado positivo no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas nem uma vitória vai tirar o time da zona de rebaixamento, afinal soma oito pontos contra 12 dos outros clubes que completam a zona de degola.

Mas para deixar esta situação, o time precisa manter o ritmo e pontuar para diminuir a diferença para os concorrentes. Niltinho, que estreou marcando um gol contra o São Paulo, foi convocado para entrevista coletiva e pediu o apoio da torcida neste momento de recuperação. "A torcida precisa jogar com a gente porque todos sabem da qualidade do nosso adversário. Contamos com o apoio do nosso torcedor para buscar a vitória. Pode ter certeza que vamos nos doar para conquistas os três pontos", avisou o jogador.

O técnico Doriva também quer aproveitar o bom momento e indicou que vai colocará em campo os mesmos jogadores que atuaram contra o São Paulo, já que não tem nenhum suspenso ou machucado. A única mudança que pode ocorrer é no sistema de jogo. Por atuar em casa, o treinador deverá abrir mão de tantos jogadores no meio de campo para deixar Walter com um companheiro no ataque.

Niltinho e Everaldo, que fez um gol de calcanhar contra o São Paulo, entraram bem na última rodada, balançaram as redes e podem ganhar uma oportunidade. Se isso acontecer, a tendência é que Luiz Fernando fique como opção no banco de reservas.