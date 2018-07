Atlético-GO derrota Luverdense e passa o Vasco na liderança da Série B

Com o resultado, o Atlético, que não perde há sete jogos, aparece na primeira colocação com 42 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada por Vasco, 41, e Brasil, 39. O Luverdense, por sua vez, segue em décimo, com 31.

O primeiro tempo desta terça começou muito movimentado no Serra Dourada. Logo aos dois minutos, Gilsinho fez bela jogada pelo lado direito e mandou para a área. Jorginho deu um leve desvio, o suficiente para mandar a bola na cabeça de Viçosa, que, de peixinho, mandou na trave. No rebote, Magno Cruz isolou. A resposta veio de Hugo. O atacante aproveitou a sobra dentro da área, porém, chutou em cima da defesa adversária.

A pressão da equipe mandante continuou intensa e aos nove minutos o placar foi inaugurado. Matheus Ribeiro cruzou, Júnior Viçosa cabeceou para defesa de Diogo Silva. Na sobra, o próprio atacante mandou para o fundo das redes. Ele só não fez o segundo, na sequência, pois Diogo Silva fez um milagre à queima-roupa.

O panorama não mudou muito no segundo tempo. O Atlético começou melhor e ampliou o marcador aos dez minutos. Após cobrança de escanteio, Michel subiu livre e cabeceou para o gol. O Luverdense sentiu o baque e não conseguiu reagir. Junior Rocha ainda tentou mudar a equipe colocando Tozin, Douglas Baggio e Rafael Silva, mas o time do Mato Grosso seguiu sem ameaçar o adversário.

Já o Atlético-GO optou por fazer a bola rodar e cercar o Luverdense em busca do terceiro gol. Luiz Fernando arriscou de longe, mas parou na boa defesa de Diogo Silva, que deu um leve desvio na bola para impedir que a equipe goiana saísse de campo com um placar ainda mais elástico.

Na próxima rodada, o Atlético-GO visita o Bragantino na terça-feira, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. No mesmo dia, às 21h30, o Luverdense recebe o Brasil de Pelotas no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 X 0 LUVERDENSE

ATLÉTICO-GO - Kléver; Matheus Ribeiro, Marllon, Ricardo Silva e Romário; Michel, Pedro Bambu, Magno Cruz (Luiz Fernando), Jorginho (Marquinho) e Gilsinho; Júnior Viçosa (Alison). Técnico: Marcelo Cabo.

LUVERDENSE - Diogo Silva, Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Jean Patrick, Ricardo (Douglas Baggio), Diogo Sodré e Sérgio Mota; Hugo (Tozin) e Rafael Silva (Eder). Técnico: Junior Rocha.

GOLS - Júnior Viçosa, aos nove minutos do primeiro tempo. Michel, aos dez minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Romário e Luiz Fernando (Atlético-GO); Raul Prata (Luverdense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).