Atlético-GO derrota o Bragantino por 2 a 1 e continua entre os líderes da Série B

A lei do "ex-jogador" entrou em campo no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), nesta terça-feira. Com dois gols de Magno Cruz, o Atlético Goianiense se manteve entre os líderes do Campeonato Brasileiro da Série B ao ganhar do Bragantino por 2 a 1, em partida válida pela 25.ª rodada. O meia vestiu a camisa do time paulista entre os anos de 2013 e 2014.

O Bragantino vinha de duas vitórias seguidas e almejava sair da zona de rebaixamento, mas com o resultado estacionou nos 27 pontos, na 17.ª colocação. Por outro lado, o Atlético ampliou a sequência invicta para oito jogos - quatro vitórias e quatro empates - e segue entre os lideres, com 45 pontos.

Em casa e precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento, o Bragantino começou pressionando e só não abriu o placar porque Kléver fez boa defesa em cobrança de falta do zagueiro César Gaúcho. Depois, o time goiano equilibrou e abriu o placar aos 40 minutos. Magno Cruz recebeu lançamento nas costas da defesa e bateu por cobertura de Felipe, marcando um golaço.

A etapa final foi bastante movimentada, com o Bragantino pressionando e criando boas chances, mas dando espaços para o Atlético no contra-ataque. E foi assim que os goianos liquidaram a partida aos 46 minutos. Júnior Viçosa ganhou dividida com os zagueiros e a bola sobrou para Magno Cruz, que finalizou no cantinho. O time da casa ainda diminuiu no minuto seguinte, com Rivaldo aproveitando rebote de Kléver após chute de Rafael Grampola.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 26.ª rodada. O Bragantino enfrenta o Avaí, às 16 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. No mesmo horário, o Atlético recebe o Paraná, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.