Atlético-GO derrota o Brasil e mantém 100% de aproveitamento na Série B

O time goiano, que derrotou o Oeste na estreia também por 1 a 0, assume a liderança provisória da Série B com seis pontos, enquanto que o Brasil conheceu a sua primeira derrota e fica no meio da tabela de classificação, com três. Na estreia, em casa, venceu o Paraná por 2 a 0.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração. Com um leve domínio da partida, o clube goiano assustava nos chutes de longa distância. A melhor oportunidade saiu nos pés de Michel, que chutou de longe, obrigando o goleiro Eduardo Martini fazer uma grande defesa.

A equipe gaúcha, por sua vez, jogou de maneira compacta, deixando claro que entrou para não sofrer gols. Apostando em uma única bola para sair com os três pontos, o Brasil viu o vitória parcial passar perto aos 44 minutos, quando Marlon arriscou de longe e parou no goleiro Klever.

O Atlético voltou melhor para a segunda etapa e saiu para a pressão em cima do visitante. O clube gaúcho continuou com uma linha de quatro no setor defensivo e impunha muita dificuldade ao adversário. O clube goiano, então, precisou arriscar de bola parada. Romário tentou e Eduardo Martini defendeu. Na jogada seguinte, Viçosa por pouco não marcou de cabeça.

Quando o jogo parecia que iria terminar com 0 a 0 no placar, Alison, que entrou durante o segundo tempo, arriscou de fora da área. Eduardo Martini espalmou para dentro do gol. Em vantagem, o clube goiano apenas administrou o importante resultado.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 0 BRASIL

ATLÉTICO-GO - Klever; Matheus Ribeiro (Caíque), Marllon, Lino e Romário; Michel, Pedro Bambu, Gilsinho (Alison), Magno Cruz (Caion) e Luiz Fernando; Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.

BRASIL - Eduardo Martini; Wender, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Washington, Diogo Oliveira e Felipe Garcia (Marcão); Marcos Paraná (Nena) e Ramon (Nathan). Técnico: Rogério Zimmerman.

GOL - Alison, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Wender (Brasil).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 13.200,00.

PÚBLICO - 631 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).