Atlético-GO derrota o Brasil-RS por 2 a 1 e fica mais perto do G4 da Série B

O Atlético Goianiense conquistou uma importante vitória nesta sexta-feira pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano recebeu o Brasil, de Pelotas (RS), e venceu por 2 a 1, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Com a vitória, o time da casa chegou aos 19 pontos, na sétima colocação, e se aproximou da briga pelas primeiras colocações, ficando três pontos abaixo do quarto colocado, o rival Vila Nova.

O Brasil-RS, com apenas 13 pontos, segue na zona do rebaixamento por mais uma rodada. Na 17.ª colocação, a equipe gaúcha está um ponto abaixo do Sampaio Corrêa, primeiro time fora da zona da degola e que ainda joga contra o Londrina, neste domingo, no encerramento da rodada. Este foi o primeiro jogo do time sob o comando do técnico Gilmar dal Pozzo, que substituiu a Clemer.

O jogo começou em alta velocidade e as duas equipes marcaram nos minutos iniciais. Primeiro, aos dois, o lateral-direito Alisson arriscou de fora da área e marcou um lindo gol para o Atlético Goianiense. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar, sem chance de defesa para Marcelo Pitol.

A resposta do Brasil-RS não demorou e, seis minutos mais tarde, os visitantes chegaram em cobrança de escanteio. A bola foi afastada pelo time da casa, mas o zagueiro Rafael Dumas pegou a sobra, fez o giro e acertou mais um belo chute, empatando a partida.

Empolgado pelo gol de empate, o Brasil-RS ainda passou perto de virar logo na sequência. No lance seguinte, Kaio bateu com estilo de fora da área e a bola tocou no travessão.

A partida seguiu agitada na segunda etapa, com o Atlético Goianiense criando as melhores oportunidades. De tanto insistir, o gol da vitória saiu aos 33 minutos. André Luis fez linda jogada pela direita e tocou para o meio. O volante Itaqui tentou cortar e acabou jogando para a própria meta, marcando gol contra.

O Brasil-RS tentou responder nos minutos finais, mas não conseguiu mais chegar com perigo contra o gol de Jefferson. Mantendo a posse de bola, o time da casa administrou a vantagem e segurou a vitória até o apito final.

O Atlético Goianiense volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Boa em mais uma partida no estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela 14.ª rodada da Série B. Na quinta, o Brasil-RS joga contra o CSA, no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 x 1 BRASIL-RS

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Alisson, Lucas Tocha, Oliveira e Mascarenhas; Fernandes (Rômulo), Pedro Bambu e Tomas Bastos (Renato Kayser); André Luis, Junior Brandão e Júlio César (Wesley Natã). Técnico: Cláudio Tencati.

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Rafael Dumas, Leandro Camilo e Tiago Cametá; Sousa, Leandro Leite, Itaqui, Calyson (Welinton Júnior) e Kaio (Toty); Michel (Lourency). Técnico: Gilmar dal Pozzo.

GOLS - Alisson, aos 2, e Rafael Dumas, aos 9 minutos do primeiro tempo; Itaqui (contra), aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alisson, Júnior Brandão e Júlio César (Atlético-GO); Rafael Dumas e Welinton Júnior (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).